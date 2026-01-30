Фото: Салават Камалетдинов / "Татар-информ"

Трёхкратный олимпийский чемпион, представляющий Республику Татарстан, Александр Большунов проводит тренировочный сбор в Италии, – сообщает «Чемпионат».

Также известно, что Большунов не примет участие в сборе, который пройдет в Армении в Цахкадзоре, с группой старшего тренера сборной России по лыжным гонкам Юрия Бородавко. Из Италии Большунов прилетит в Москву, а затем в Сахалин на чемпионат России, который пройдет с 25 февраля по 8 марта.

Ранее Большунова ошибочно внесли в ночную гонку Moonlight Classic под флагом Казахстана. В 2025 году россиянин стал победителем данного старта.

Также стало известно, что в CAS (Спортивный арбитражный суд) отклонили апелляцию Большунова об отказе в нейтральном статусе для участия в Олимпиаде-2026.

Ночная гонка Moonlight Classic стартует сегодня, 30 января, в Италии, в регионе Трентино-Альто-Адидже. Начало – в 22:00 мск.

Зимние Олимпийские игры пройдут в двух городах Италии, в Милане и Кортине-д’Ампеццо, с 6 по 22 февраля.