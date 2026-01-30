news_header_top
30 января 2026 13:44

Большунов заявлен на гонку Moonlight Classic в Италии под флагом Казахстана

Фото: Салават Камалетдинов / "Татар-информ"

Трехкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам, представляющий Республику Татарстан, Александр Большунов появился под флагом Казахстана в заявке ночной гонки Moonlight Classic, которая пройдет в Италии.

Фото: moonlightclassic.info

Предположительно, на сайте организаторов произошел технический сбой. Напомним, в 2025 году Большунов одерживал победу в данном ежегодном старте.

Ранее стало известно, что в CAS (Спортивный арбитражный суд) отклонили апелляцию Большунова об отказе в нейтральном статусе для участия в Олимпиаде-2026.

Ночная гонка Moonlight Classic стартует традиционно на севере Италии, в регионе Трентино-Альто-Адидже, 30 января. Начало – в 22:00 мск.

Зимние Олимпийские игры пройдут в двух городах Италии, в Милане и Кортине-д’Ампеццо, с 6 по 22 февраля.

