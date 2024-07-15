Альберт Урматов: «Те, кто сейчас пойдут туда – впишут свое имя в историю»

Член совета директоров сообщества предпринимателей Республики Татарстан Альберт Урматов рассказал, что те, кто сейчас подпишут контракт и отправятся защищать страну, впишут своё имя в историю. Об этом он рассказал на телемарафоне «Вступай в армию Победы!».

Урматов занимается проектом по адаптации ветеранов СВО и рассказал о нем во время прямого эфира.

«На данный момент мы работаем над проектом по повышению квалификации, переподготовке и дальнейшему трудоустройству ветеранов-участников СВО на более востребованные и высокооплачиваемые рабочие места. Наша задача – встретить этих ребят и дать им возможность бесплатно пройти обучение», – поделился Урматов.

Проекту помогают бизнесмены, которые чувствуют свою ответственность.

«Предпринимательское сообщество Татарстана и России в целом, я думаю, чувствует свою ответственность перед Родиной и перед ветеранами. Мы должны вместе работать над приближением этой Победы», – считает он.

Альберт Урматов считает, что патриотизм – это ответственность.

«Взять на себя ответственность за всё происходящее в стране и мире – вот что я считаю патриотизмом. И всё больше ребят, которые берут на себя защиту Родины, предпринимателей, которые заботятся об этих ребятах, – всё это и есть патриотизм», – поделился член совета директоров сообщества предпринимателей РТ.

Тем, кто собирается подписать контракт, он посоветовал:

«Те, кто сейчас пойдут туда – по сути, они впишут своё имя в историю. Поэтому те, кто возьмут на себя эту ответственность и принесут эту Победу, будут восприниматься в стране иначе. Вы же видите, как сейчас сплотилась вся нация», – отметил Урматов.

Напомним, что в 8.00 в Татарстане начался телемарафон «Вступай в армию Победы». За 12 часов студию посетят более 60 гостей, в том числе участники специальной операции, волонтеры, медики, главы районов, артисты и многие другие. Также зрителей ожидают выставки, прямые включения из мест неподалеку от передовой, фильмы из цикла «Наши Герои», рассказы о различных мерах поддержки, положенных бойцам и их семьям.

Трансляцию можно посмотреть на каналах ТНВ и «ТНВ-Планета», а также онлайн – на YouTube и в официальном сообществе Республики Татарстан во «Вконтакте».

Сейчас условия контрактной службы стали еще более привлекательными для потенциальных бойцов. В Татарстане единовременно можно получить до 1,5 млн рублей, каждый месяц военным выплачивают от 210 тыс. рублей и выше. Получить повышенные выплаты можно в июне-июле 2024 года. Подробнее — по телефону 8 (800) 222-59-00.