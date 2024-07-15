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Альберт Урматов: «Те, кто сейчас пойдут туда – впишут свое имя в историю»
Член совета директоров сообщества предпринимателей Республики Татарстан Альберт Урматов рассказал, что те, кто сейчас подпишут контракт и отправятся защищать страну, впишут своё имя в историю. Об этом он рассказал на телемарафоне «Вступай в армию Победы!».
Урматов занимается проектом по адаптации ветеранов СВО и рассказал о нем во время прямого эфира.
«На данный момент мы работаем над проектом по повышению квалификации, переподготовке и дальнейшему трудоустройству ветеранов-участников СВО на более востребованные и высокооплачиваемые рабочие места. Наша задача – встретить этих ребят и дать им возможность бесплатно пройти обучение», – поделился Урматов.
Проекту помогают бизнесмены, которые чувствуют свою ответственность.
«Предпринимательское сообщество Татарстана и России в целом, я думаю, чувствует свою ответственность перед Родиной и перед ветеранами. Мы должны вместе работать над приближением этой Победы», – считает он.
Альберт Урматов считает, что патриотизм – это ответственность.
«Взять на себя ответственность за всё происходящее в стране и мире – вот что я считаю патриотизмом. И всё больше ребят, которые берут на себя защиту Родины, предпринимателей, которые заботятся об этих ребятах, – всё это и есть патриотизм», – поделился член совета директоров сообщества предпринимателей РТ.
Тем, кто собирается подписать контракт, он посоветовал:
«Те, кто сейчас пойдут туда – по сути, они впишут своё имя в историю. Поэтому те, кто возьмут на себя эту ответственность и принесут эту Победу, будут восприниматься в стране иначе. Вы же видите, как сейчас сплотилась вся нация», – отметил Урматов.
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