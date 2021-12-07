Альберт Шигабутдинов забирает команду менеджеров в новый ТАИФ

Главный советник генерального директора АО «ТАИФ» по развитию Альберт Шигабутдинов возглавил АО «УК "ТАИФ"», говорится в сообщении пресс-службы компании.

Вместе с тем заместитель генерального директора по производственно-коммерческой деятельности – первый заместитель Рустем Сультеев, заместитель генерального директора по экономике и финансам Гузелия Сафина, заместитель генерального директора по нефтехимии и нефтепереработке Владимир Пресняков, заместитель генерального директора по строительству и капитальному ремонту Илдус Сафин перешли из АО «ТАИФ» в АО «УК "ТАИФ"» на аналогичные должности.

«Топ-менеджеры компании продолжат заниматься реализацией инвестиционных проектов в сфере нефтепереработки, развития сети АЗС, строительной сферы и т.д», – говорится в пресс-релизе.

Председателем совета директоров АО «УК "ТАИФ"» избран Рустем Сультеев.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщал о переходе Сафиной из АО «ТАИФ» в управляющую компанию. На ее место был назначен Сергей Гринько, возглавлявший функцию «Обеспечение производства» в СИБУРе.

Также сообщалось, что генеральный директор АО «ТАИФ» Руслан Шигабутдинов избран в состав правления «СИБУР Холдинга». При этом он остается генеральным директором АО «ТАИФ».

Также сообщалось, что заместитель генерального директора АО «ТАИФ» по энергетике и информационным технологиям Руслан Гиззатуллин избран членом Правления – управляющим директором ООО «СИБУР». В новом качестве он будет курировать вопросы повышения надежности и энергоэффективности, а также цифровизации производственных процессов всей объединенной компании.

УК «ТАИФ» была создана перед объединением АО «ТАИФ» с СИБУРом, в ней остались активы группы «ТАИФ», не вошедшие в периметр сделки при создании объединенной компании, в том числе ТАИФ-НК и сеть АЗС.