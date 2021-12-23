Альберт Шигабутдинов вошел в совет директоров СИБУРа

Генеральный директор Управляющей компании «ТАИФ» Альберт Шигабутдинов вошел в совет директоров холдинга «СИБУР», сообщила пресс-служба компании.

В совет директоров также избраны председатель правления холдинга Дмитрий Конов, генеральный директор «Газпром нефти» Александр Дюков, член совета директоров НОВАТЭКа Геннадий Тимченко, председатель правления СОГАЗа Антон Устинов, исполнительный вице-президент Фонда Шелкового пути Дань Ван, руководитель химического департамента Sinopec Corporation Чэнфэн Ли.

В качестве независимых директоров вошли: Сергей Васнецов, Алексей Комиссаров, Ксения Соснина и Франсуа Шарль Арман Фийон.

Также избран председатель правления НОВАТЭКа Леонид Михельсон. Он возглавил совет директоров холдинга «СИБУР».

Подробнее об изменениях в управляющих органах СИБУРа и ТАИФа – в материале «Удвоение ТАИФа: миллиардеры из списка Forbes ушли управлять новой компанией».