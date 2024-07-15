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Альберт Салихов: Бойцам оказывается помощь в зависимости от их потребностей
Бойцам в зоне специальной военной операции оказывается различная помощь в зависимости от их потребностей и задач, которые перед ними ставятся. Об этом рассказал глава администрации Вахитовского и Приволжского районов Казани Альберт Салихов во время телемарафона «Вступай в армию Победы».
«Мы с ними всегда на связи, с их родственниками, предприятиями, где они числятся. Направляем квадрокоптеры, бензопилы, электрогенераторы, системы радиоэлектронной борьбы, даже автомобили. Например, на прошлой неделе отправили два “УАЗа Патриот”. Закупили большое количество телефонов и проводов, поскольку был запрос на проводную связь», – сообщил спикер.
По словам Салихова, нет ни одного предприятия, жителя, которые бы остались безразличными к поддержке бойцов. Кроме того, предприятия Казани помогают восстанавливать города Лисичанск и Рубежное.
«У нас одна цель – победа. Мы за правду, значит, победим. Желаем нашим бойцам вернуться здоровыми с победой», – подчеркнул глава администрации Вахитовского и Приволжского районов.
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