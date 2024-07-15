Альберт Салихов: Бойцам оказывается помощь в зависимости от их потребностей

Бойцам в зоне специальной военной операции оказывается различная помощь в зависимости от их потребностей и задач, которые перед ними ставятся. Об этом рассказал глава администрации Вахитовского и Приволжского районов Казани Альберт Салихов во время телемарафона «Вступай в армию Победы».

«Мы с ними всегда на связи, с их родственниками, предприятиями, где они числятся. Направляем квадрокоптеры, бензопилы, электрогенераторы, системы радиоэлектронной борьбы, даже автомобили. Например, на прошлой неделе отправили два “УАЗа Патриот”. Закупили большое количество телефонов и проводов, поскольку был запрос на проводную связь», – сообщил спикер.

По словам Салихова, нет ни одного предприятия, жителя, которые бы остались безразличными к поддержке бойцов. Кроме того, предприятия Казани помогают восстанавливать города Лисичанск и Рубежное.

«У нас одна цель – победа. Мы за правду, значит, победим. Желаем нашим бойцам вернуться здоровыми с победой», – подчеркнул глава администрации Вахитовского и Приволжского районов.

Напомним, что в 8.00 в Татарстане начался телемарафон «Вступай в армию Победы». За 12 часов студию посетят более 60 гостей, в том числе участники специальной операции, волонтеры, медики, главы районов, артисты и многие другие. Также зрителей ожидают выставки, прямые включения из мест неподалеку от передовой, фильмы из цикла «Наши Герои», рассказы о различных мерах поддержки, положенных бойцам и их семьям.

Трансляцию можно посмотреть на каналах ТНВ и «ТНВ-Планета», а также онлайн – на YouTube и в официальном сообществе Республики Татарстан во «ВКонтакте».

Сейчас условия контрактной службы стали еще более привлекательными для потенциальных бойцов. В Татарстане единовременно можно получить до 1,5 млн рублей, каждый месяц военным выплачивают от 210 тыс. рублей и выше. Получить повышенные выплаты можно в июне-июле 2024 года. Подробнее — по телефону 8 (800) 222-59-00.