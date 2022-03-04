Альберт Бикмуллин предложил создать альтернативу международным спортивным событиям

Президент Академии информатизации РТ, заслуженный экономист РФ и РТ Альберт Бикмуллин предложил создать в России собственную альтернативу международным спортивным соревнованиям, напомнив, что российских спортсменов отстраняют от участия в международных событиях. Этой мыслью Бикмуллин поделился с «Татар-информом».

Кроме того, для борьбы с фейками, убежден собеседник агентства, необходимо создание республиканского совета экспертов, которые могли бы давать объективную оценку информации и доносить ее до населения.

В разговоре с «Татар-информом» Бикмуллин также поделился, что горячо поддерживает проведение спецоперации на Донбассе.

«Я горячо поддерживают всё, что сделано со стороны нашего Президента России Владимира Путина, Совета Федерации и Совета безопасности РФ. Это говорит о легитимности всего этого вопроса. Всё делается правильно», — уверен собеседник агентства.

По мнению Альберта Бикмуллина, в итоге всё закончится победой России. «Это однозначно! Самая главная наша задача — победить идеологию фашизма на Украине. Запад увидит нашу силу и наше желание идти до конца», — поделился своим видением ситуации президент Академии информатизации РТ.

Утром 24 февраля Президент РФ Владимир Путин в видеообращении к гражданам страны объявил о начале специальной военной операции в Украине. Страны Запада осудили операцию и начали ужесточать санкции против России. Позднее Роскомнадзор потребовал от российских СМИ при освещении специальной операции на территории Украины пользоваться только информацией из российских официальных источников.