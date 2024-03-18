Альберт Бикбов: «На высокой явке сказалась химия взаимоотношений Татарстана с Путиным»

Победа Владимира Путина настолько убедительна и феноменальна, что можно сказать, что планка теперь установлена очень-очень высоко. Это самый настоящий политический триумф Путина и небывалое единение российского народа. Таким мнением с «Татар-информом» поделился известный татарстанский блогер, автор телеграм-канала Bikbov.guru Альберт Бикбов.

«Судите сами — в России рекордная, беспрецедентная явка, это 77,44%. В новейшей истории России такого показателя явки не было. Рекорд на президентских выборах установлен и по голосам „за Путина“ — около 87%. Никто из его конкурентов на выборах не смог даже перешагнуть статистически значимую планку в 5% голосов», — заявил собеседник агентства.

Такому ошеломляющему результату на выборах способствовало абсолютное, точное попадание Путина в образ того, к кому обращены чаяния российского народа, безоговорочное признание российским народом его как своего национального лидера, уверен блогер.

«Вся ранняя деятельность Путина на посту руководителя нашего государства показывала, что он человек слова и дела, он никогда не обманывает надежды россиян и служит России с предельной самоотдачей», — подчеркнул он.

Альберт Бикбов также упомянул блестящую организацию предвыборной кампании Владимира Путина. Он постоянно был в информационном поле, постоянно обращался ко внутренней аудитории, совершал рабочие поездки по регионам и даже самым удаленным местам страны, тесно общаясь с народом. Были предприняты новые форматы информационной кампании, особенно ярко проявилось это в работе с интернет-пространством.

«С точки зрения политтехнологий всю предвыборную деятельность Путина можно смело заносить в учебники по организации избирательной кампании — была проделана безупречная и очень большая объемная работа», — убежден эксперт.

Факторов, сыгравших на беспрецедентно высокую явку, много, но Бикбов выделил только самые, на его взгляд, главные. По его мнению, консолидация россиян произошла на фоне невероятно сильного давления со стороны внешних сил на Россию.

«Мы видели накануне выборов попытки военного вторжения на территорию страны, обстрелы врагами жилых зданий и промышленной инфраструктуры на территории нашей страны, сопровождаемые человеческими жертвами. Неудивительно, что в таких условиях общество консолидировалось для защиты интересов нашей страны, увидев в фигуре Путина своего защитника», — сказал журналист.

Кроме того, по его оценке, Путин не забывает о внутренней политике, особенно в области социальных гарантий и разного рода мотивационных программ — у россиян есть уверенность, что именно при нем социально-экономическая устойчивость государства и общества будет обеспечена в полной мере.

Сыграли на увеличение явки и такие новшества, как трехдневный период голосования и дистанционное электронное голосование в ряде регионов, что сделало выборы для россиян более комфортными, добавил Бикбов.

Что касается Татарстана, то республика, по его словам, всегда показывала более высокие результаты по президентским выборам. Так что и здесь побиты уже свои рекорды — как по явке, так и по голосам.

«Здесь, разумеется, помимо вышеприведенных факторов, сказалась личная химия взаимоотношения Татарстана с Путиным. Он всегда признается в любви к жителям Татарстана и постоянно восхищается нашей республикой. Огромная поддержка федерального центра чувствуется всеми жителями Татарстана, который буквально расцветает в последнее время как в экономическом, так и в социально-культурном направлении. Путин любит Татарстан — Татарстан любит Путина! Стоит ли удивляться таким высоким результатам „за Путина“ в Татарстане на выборах? Все это совершенно искренне и заслуженно», — подытожил Альберт Бикбов.

По итогам подсчета 99,79% протоколов действующий глава государства Владимир Путин получает 87,30% голосов, Николай Харитонов (КПРФ) — 4,30%, Владислав Даванков («Новые люди») — 3,84%, Леонид Слуцкий (ЛДПР) —3,21%. В Татарстане нынешний Президент по итогам обработки 100% протоколов набрал 88,74% голосов.