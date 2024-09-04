Апти Алаудинов, возглавляющий подразделение «Ахмат», назвал нападение подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курскую область решающим боем специальной военной операции. В беседе с ТАСС он предположил возможность завершения спецоперации до конца текущего года.

Генерал-майор отметил сложность прогнозирования окончания СВО из-за постоянной поддержки Украины западными странами, поставляющими значительные объемы вооружения. По его мнению, для перелома ситуации требовалось нейтрализовать боеспособные части противника и их технику.

Алаудинов указал, что в августе Украина сосредоточила свои основные силы вблизи российской границы, что привело к ослаблению их позиций на линии фронта.

Командир полагает, что теперь российские Вооруженные силы имеют возможность нанести серьезный удар по украинским войскам на своей территории.

«Я в начале этого года говорил, что мы готовимся к тому решающему бою. Сейчас решающий бой как раз и происходит», – заявил Алаудинов, выразив уверенность в Победе России.