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Алаудинов назвал атаку ВСУ в Курской области решающим боем СВО
Апти Алаудинов, возглавляющий подразделение «Ахмат», назвал нападение подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курскую область решающим боем специальной военной операции. В беседе с ТАСС он предположил возможность завершения спецоперации до конца текущего года.
Генерал-майор отметил сложность прогнозирования окончания СВО из-за постоянной поддержки Украины западными странами, поставляющими значительные объемы вооружения. По его мнению, для перелома ситуации требовалось нейтрализовать боеспособные части противника и их технику.
Алаудинов указал, что в августе Украина сосредоточила свои основные силы вблизи российской границы, что привело к ослаблению их позиций на линии фронта.
Командир полагает, что теперь российские Вооруженные силы имеют возможность нанести серьезный удар по украинским войскам на своей территории.
«Я в начале этого года говорил, что мы готовимся к тому решающему бою. Сейчас решающий бой как раз и происходит», – заявил Алаудинов, выразив уверенность в Победе России.
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