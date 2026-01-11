Алаев: «Общественная палата РТ взяла на себя бремя налаживания обратной связи с народом»

20 лет назад, 11 января 2006 года, была сформирована Общественная палата Татарстана. Уже через две недели прошло ее первое заседание с участием первого Президента РТ Минтимера Шаймиева.

Об истории создания нового общественного института и наболевших вопросах, которые ему удалось решить, «Татар-информу» рассказал почетный член Общественной палаты РТ Юрий Алаев. Он работал в ней с 2006-го по 2015 год, впервые в состав этой организации вошел по квоте Госсовета РТ.

«Татарстан был первым регионом, сформировавшим собственную Общественную палату, да и федеральная возникла лишь за считанные месяцы до татарстанской. Тогда я задавался вопросом: зачем нужна Общественная палата, когда есть депутаты, народные избранники? Многим обладателям мандатов стало неинтересно возиться с проблемами текущих крыш, очередей в районную поликлинику, разбитых дорог в поселках и тому подобными «мелочами», из которых и складывается повседневный быт», – сообщил Юрий Прокопьевич.

По его словам, Общественная палата взяла на себя бремя налаживания обратной связи – от населения к органам власти, а это достаточно хлопотная работа.

«У нас были ежедневные дежурства членов палаты в специальной приемной, с журналом учета посетителей, запросов в министерства и ведомства, отчетами о сделанном, к нам обращались люди. Кроме того, общей практикой были выезды в города, райцентры и села Татарстана, чтобы выслушать людей, постараться помочь», – отметил Алаев.

