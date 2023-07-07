«Алабуга» и «Иннополис» вошли в число самых эффективных ОЭЗ России

Татарстанские ОЭЗ «Алабуга» и «Иннополис» лидируют по эффективности среди особых экономических зон России. Это следует из отчета об итогах работы ОЭЗ за 2022 год, подготовленного Минэкономразвития РФ.

Из числа промышленно-производственных зон эффективность в 100% продемонстрировали «Алабуга» и «Калуга» (Калужская область), из числа зон технико-внедренческого типа — «Иннополис», столичный «Технополис Москва» и «Дубна» из Московской области.

Фото: © Салават Камалетдинов / архив «Татар-информ»

Кроме того, «Алабуга» и «Иннополис» в прошлом году создали 1361 и 1273 рабочих места. Больше рабочих мест организовал лишь «Технополис Москва» (2095), сопоставимое количество создало «Иваново» из Ивановской области (1299).

Помимо этого, «Иннополис» занял третье место среди ОЭЗ по объему осуществленных инвестиций, в городе-спутнике Казани они составили 19,7 млрд рублей. Его опередили «Калуга» с 36,3 млрд рублей инвестиций и «Технополис Москва» с 31,8 млрд.

«Алабуга» в свою очередь лидирует по объему уплаченных налогов (5,5 млрд рублей) среди нестоличных особых экономических зон. Опередили ее лишь «Санкт-Петербург» и «Технополис Москва» (по 10,1 млрд рублей), а также «Исток» из Московской области (8 млрд).

Фото: © Салават Камалетдинов / архив «Татар-информ»

Оценка эффективности работы ОЭЗ была произведена по 25 абсолютным и относительным количественным показателям, а также по шести расчетным показателям эффективности. Учитывались деятельность резидентов, рентабельность вложения средств федерального и регионального бюджетов в создание инфраструктуры, деятельность органов управления и другие факторы, отмечают в министерстве.

«Лидеров эффективности среди ОЭЗ за 2022 год отличает выстроенная и проверенная временем система сопровождения инвесторов на протяжении всего жизненного цикла инвестиционного проекта, предполагающая <…> информационную, административную и инфраструктурную поддержку бизнеса», — подчеркнул заместитель министра экономического развития РФ Дмитрий Вахруков.

По итогам 2021 года ОЭЗ «Алабуга» также была признана самой эффективной из особых экономических зон России, о чем сообщал «Татар-информ».