ОЭЗ «Алабуга» признана самой эффективной из особых экономических зон России

ОЭЗ «Алабуга» лидирует по эффективности среди особых экономических зон России. Это следует из отчета о результатах функционирования ОЭЗ за 2021 год, подготовленного Минэкономразвития РФ.

На втором месте разместилась ОЭЗ «Липецк» из Липецкой области, на третьем — ОЭЗ «Узловая» из Тульской области.

По оценке экспертов Минэкономразвития, особая экономическая зона «Алабуга» продемонстрировала стопроцентную эффективность — как с точки зрения выполнения составленных при ее создании планов, так и с точки зрения вклада в достижение национальных целей развития РФ.

За 2021 год ОЭЗ «Алабуга» удалось привлечь девять новых компаний-резидентов при одной запланированной (две из них имеют иностранных акционеров или привлекают иностранные инвестиции). Создано 1267 рабочих мест вместо 100 запланированных.

Объем инвестиций составил 9 млрд 421 млн рублей вместо предполагавшихся 2 млрд. При этом капитальные вложения — более 9 млрд 198 млн рублей. В свою очередь выручка резидентов превысила 135 млрд 998 млн рублей, тогда как предполагалось, что она составит 20 млрд.

Управляющая компания ОЭЗ «Алабуга» заработала свыше 7 млрд 61 млн рублей. Объем выплаченных компаниями-резидентами и управляющей компанией налогов за исключением возмещенных им средств составил более 11 млрд 358 млн рублей при плановых 100 млн.