Алабай Рустама Минниханова принял участие в выставке в Йошкар-Оле

Алабай Акдус, владельцем которого является Президент Татарстана Рустам Минниханов, стал участником выставки в Йошкар-Оле. Фотографией питомца руководитель республики поделился в своем Telegram-канале.

«Добрым соседям из Марий Эл — привет! Акдус принял участие в выставке в Йошкар-Оле, получил хорошие оценки!» — говорится в подписи к фото.

Напомним, что Акдус еще щенком был подарен Рустаму Минниханову Председателем Халк Маслахаты Милли Генгеша Туркмении Гурбангулы Бердымухамедовым, на тот момент занимавшим пост Президента республики.

Фото: https://t.me/rustamminnikhanov