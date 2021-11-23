Актриса Светлана Светличная попала в больницу из-за поражения сосудов

Заслуженная артистка РСФСР Светлана Светличная попала в больницу из-за проблем с сосудами головного мозга. Об этом в эфире Первого канала рассказала внучка актрисы Мария Ивашова.

По словам внучки артистки, ее 81-летняя бабушка почувствовала себя плохо и вызвала скорую помощь. Врачи убедили пожилую женщину, что ей необходима госпитализация.

При этом Telegram-канал «112» заявил без каких-либо подтверждений, что медики из-за изменения в поведении пациентки решили перевести Светличную в психиатрическую лечебницу. О психологических проблемах артистки написала и газета «Известия».

Однако родственники актрисы опровергли эту информацию. «По-прежнему в нейрохирургии из-за сосудов», — прокомментировали они ее состояние Федеральному агентству новостей.

Вместе с тем директор Гильдии актеров РФ Валерия Гущина отметила в беседе с РИА Новости, что Светличная находится на плановом лечении и чувствует себя нормально. По ее словам, лечение «связано с различными анализами, как у любого возрастного человека».

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в октябре после длительных поисков в Москве была найдена актриса Светлана Светличная.