Актриса Равшана Куркова вспомнила о своих предках из Казани и поразилась красотой города

В Казани прошла творческая встреча с актрисой Равшаной Курковой. Гостья прибыла в столицу Татарстана для участия в фестивале мусульманского кино, сообщает «Миллиард Татар».

Куркова поделилась, что ее предки — родители бабушки — жили в Казани, однако самой ей в городе бывать еще не приходилось. «Совершенно ошеломлена, насколько красивый город, насколько здесь душевные люди и сколько тут любви», — призналась она.

Татарское гостеприимство и национальная кухня приятно удивили актрису. Из блюд ей больше всего понравился «казылыйк» (колбаса из конины).

Напомним, что Равшана Куркова прибыла на фестиваль для презентации фильма «Я делаю шаг», посвященного проблемам людей с дислексией. Ранее она пригласила всех на Пастернаковский фестиваль в Менделеевск.