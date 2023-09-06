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Равшана Куркова в Казани пригласила всех на Пастернаковский фестиваль в Менделеевск
Известная актриса театра и кино, гостья Казанского международного фестиваля мусульманского кино Равшана Куркова во время творческой встречи в столице Татарстана записала видеоприглашение на предстоящие «Пастернаковские чтения». Видео появилось в Telegram-канале главы Менделеевского района Радмира Беляева.
«Изо всех сил, от всей души приглашаю вас на „Пастернаковские чтения“. Ребята, приходите, будет интересно», — обратилась к своей аудитории Куркова.
Актриса прошла по красной ковровой дорожке Казанского фестиваля, а также провела творческую встречу. На ней актриса рассказала, что впервые посетила Казань и что искренне восхищена городом и его атмосферой.
«Пастернаковские чтения» пройдут в Менделеевске на следующей неделе, с 15 по 17 сентября, и представят широкую программу как для литературного сообщества, так и для всех жителей России.
В частности, пройдут открытые дискуссии, кинопоказы, поэтическая лаборатория. Презентуют и уникальные форматы: строки Бориса Пастернака прозвучат в исполнении известных артистов под аккомпанемент камерного оркестра La Primavera.
Ранее пригласил всех в Менделеевск народный артист России Константин Хабенский, он также прочел стихотворение Бориса Пастернака «Ночь».
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