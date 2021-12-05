Актриса Эвелина Блёданс объяснила, какую роль играет спорт в развитии ее сына Семёна

Фото: Михаил Захаров/ИА «Татар-информ»

Чтобы достичь результатов в спорте, особенным детям требуется немало сил и упорства. Физическая нагрузка важна для развития и социализации таких ребят. Об этом сказала российская актриса театра и кино, мама особенного сына Эвелина Блёданс на инклюзивном празднике в Казани.

«Для моего сына Семёна идеальный вид спорта — плавание, потому что мы дышим под водой. Это очень полезно для кровообращения головного мозга. А так — любые разминки лыжи, санки, коньки. Можно и нужно заниматься любым видом спорта, потому что физическую нагрузку невозможно заменить ничем другим для общего здоровья», — сказала актриса в беседе с корреспондентом ИА «Татар-информ».

Основательница фонда помощи людям с особенностями развития «Мы все разные» отметила, что любым детям нужно заниматься спортом. При этом, по ее словам, особенные дети иногда физически даже более развиты, выносливы и целеустремленны. Они могут отдать много сил и упорства, чтобы достигнуть результата.

Инклюзивный праздник для юных атлетов Специальной Олимпиады прошёл в здании Поволжской государственной академии физической культуры, спорта и туризма. Его участниками стали более 50 детей с особенностями интеллектуального развития и обычные ребята. Мероприятие прошло в рамках подготовки к Всемирным зимним играм Специальной Олимпиады 2022 года и тестирования неспортивных проектов программы игр.