Активные Челны, 64 победителя и 585 заявок: подведены итоги конкурса «Күрше»

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В Татарстане объявлены победители народного конкурса дворовых событий «Күрше». Поддержку получили 64 проекта из различных районов республики, рассказала директор фонда «Институт развития городов РТ» Наиля Зиннатулина.

«Всего на конкурс поступило 585 заявок, и самыми активными стали Набережные Челны как по количеству заявок, так и по соотношению их числа к населению города», – отметила Зиннатулина.

Однако по числу победителей на первом месте оказалась столица республики – в Казани поддержку получили десять проектов. За ней следуют Набережные Челны с девятью победителями, Альметьевский и Нижнекамский районы с тремя проектами каждый и Елабужский район с двумя победителями.

Из числа победивших проектов больше сего было посвящено темам добрососедства, культуры и семейного досуга. Среди других популярных направлений – национальные культуры, спорт, наука и популяризация знаний, патриотические проекты и поддержка участников специальной военной операции, экология и забота о животных.

С 15 июля и по 30 сентября победители будут воплощать в жизнь свои проекты. А за день до начала, 14 июля, в Набережных Челнах состоится встреча всех победителей конкурса. Для них организаторы фестиваля проведут обучающий семинар о том, как организовывать дворовые события на открытом воздухе – с учетом специфики маленьких общественных пространств, комфорта и безопасности гостей. Там же состоится торжественная церемония награждения.

Фестиваль «Күрше» проходит при поддержке Раиса Республики Татарстан Рустама Минниханова и является продолжением инициированной им программы комплексного благоустройства дворовых территорий «Наш двор».