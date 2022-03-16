Активисты Казанского авиазавода провели акцию в поддержку спецоперации на Украине

фото: пресс-служба КАЗ им. С.П. Горбунова

Казанский авиационный завод имени С.П. Горбунова — филиал ПАО «Туполев» присоединился к флешмобу в поддержку жителей Донбасса и российской спецоперации на Украине.

Около 100 сотрудников предприятия выстроились в букву Z в одном из цехов.

Мероприятие организовали профсоюзный комитет завода, Совет молодежи и рабочий актив.

О значении символов Z и V, наносимых на военную технику, участвующую в спецоперации, ранее рассказало Минобороны России.

Президент Владимир Путин 24 февраля сообщил, что Россия начинает специальную военную операцию на Украине. Он подчеркнул, что главная цель российских военных – защитить мирное население, подвергающееся геноциду со стороны киевских властей.