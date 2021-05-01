Активисты «Единой России» присоединились к Казанскому марафону

Сегодня, 1 мая, команда партии «Единая Россия» присоединилась к Казанскому марафону, преодолев дистанцию в 3 километра. Среди ее участников были действующие депутаты Госдумы, участники праймериз, активисты партии и молодогвардейцы, сообщает пресс-служба Татарстанского регионального отделения партии.

Капитан команды — депутат Государственной Думы РФ от РТ Ольга Павлова сочла символичным тот факт, что первый этап Казанского марафона оказался посвящен 90-летию движения ГТО. «Комплекс связан с историей нашей страны. Он помог нашему народу выстоять в Великой Отечественной войне, и на параде победы в 1945 году у многих наряду с наградами боевыми был и значок ГТО», — заметила она.

«Сегодня мы пробежали трехкилометровый марафон командой „Единой России“. Мы бежали единой командой, которой и работаем, и будем работать (и в рамках предварительного голосования, и в дальнейшем) с нашими молодыми активистами, молодогвардейцами. Мы едины, и в этом наша сила», — подчеркнула парламентарий.

По словам Динара Бариева, руководителя «Молодой Гвардии Единой России» в Татарстане, участие в Казанском марафоне стало традицией для активистов движения.

«Мы как молодое поколение поддерживаем здоровый образ жизни и, конечно, не пропускаем такие грандиозные соревнования. Для нас это прекрасная возможность провести вместе время и проверить свои физические возможности», — объяснил активист.

В свою очередь Дмитрий Валеев, участник предварительного голосования «Единой России» в Татарстане, заявил, что молодежь думает не только о себе, но и о судьбе своей страны.

«Я считаю, что важно принимать участие в предварительном голосовании и высказывать свою точку зрения на происходящее. Здорово, что сегодня у меня получилось принять участие в марафоне вместе с единороссами и молодогвардейцами», — убежден он.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в первый день участников Казанского марафона ждет посвященный юбилею движения ГТО забег на 3 километра, а также ивенты для детей. На следующий день состоятся основные старты, в том числе и на марафонскую дистанцию.

Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» является продолжением существовавшей с 1931 по 1991 год системы «Готов к труду и обороне СССР». Возрождение соответствующей идеи началось по инициативе Президента РФ Владимира Путина в 2014 году.