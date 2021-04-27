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Ру Тат
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27 апреля 2021  11:45
Егор Никитин

Первый этап Казанского марафона в этом году посвятят 90-летию движения ГТО

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Первый этап Казанского марафона-2021 будет посвящен 90-летнему юбилею всероссийского движения ГТО. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» рассказал директор серии спортивных мероприятий Timerman Вадим Янгиров.

Он напомнил, что в этом году марафон пройдет в два этапа: 1 и 2 мая. В первый день участников ждет забег на 3 километра, а также ивенты для детей. На следующий день приходятся основные старты, в том числе — длиной 42 километра.

«Первый забег на 3 километра будет посвящен 90-летнему юбилею движения ГТО. Все участники, указавшие свой уникальный ГТО-ID при регистрации, будут участвовать в забеге на 3 километра. Если их результат будет выше норматива, это будет автоматически фиксироваться в качестве выполнения данного норматива», — объяснил Янгиров.

Он добавил, что с 2019 года Казанский марафон является одним из двух в стране, входящих в чемпионат мира по марафону среди возрастных категорий. В движении участвуют порядка 150 марафонов по всему миру.

«Мы этим очень гордимся — даже в период спортивных санкций, мы интегрируемся в мировую систему легкой атлетики», — заключил спикер.

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