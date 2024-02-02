Активистка Камилла Нуруллина о проектах «Движения первых»: Важно заботиться о стране

Председатель «Совета первых» в Татарстане — студентка Казанского колледжа технологий и дизайна Камилла Нуруллина представила республику на II всероссийском съезде «Движения первых».

В прошлом году активистка провела в Татарстане республиканский «Школьный кубок чистоты». Он включал три этапа: командные соревнования по очистке природных территорий от мусора и разделению отходов, онлайн-марафон и квиз. В этом году мероприятие должно повториться, причем Нуруллина хочет распространить проект на другие регионы.

«Мы живем в этой стране, и важно о ней заботиться. В этом проявляется любовь к нашей Родине», — заявила активистка в беседе с корреспондентом «Первого канала».

Ранее «Татар-информ» сообщал, что казанский экстрим-парк «УРАМ» и «Лагерь моего двора» из Заинска стали лауреатами «Премии первых».

Указ о создании всероссийской организации «Движения первых» летом 2022 года подписал Президент РФ Владимир Путин. Татарстанское отделение движения возглавил бывший министр по делам молодежи РТ Тимур Сулейманов. Указ о создании Республиканского координационного совета, который будет работать во взаимодействии с «Движением первых» 14 февраля 2023 года подписал Раис Татарстана Рустам Минниханов.