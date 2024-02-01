Экстрим-парк «УРАМ» и «Лагерь моего двора» из Заинска стали лауреатами «Премии первых»

Казанский экстрим-парк «УРАМ»

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

На II всероссийском съезде «Движения первых» объявлены результаты федерального конкурса «Премия первых» — Татарстан оказался отмечен сразу в двух номинациях. Казанский экстрим-парк «УРАМ» стал лучшим в категории «Здоровый образ жизни», тогда как проект «Лагерь моего двора» из Заинска победил в категории «Работодатель первых». Об этом рассказал «Татар-информу» помощник Раиса РТ Рустама Минниханова и руководитель Татарстанского отделения «Движения первых» Тимур Сулейманов.

Съезд собрал более тысячи делегатов со всей страны, Татарстан на нем представили 20 учащихся школ. Приехавшие на съезд школьники и студенты принимают участие в мотивационных дискуссиях, встречах, стратегических сессиях, интерактивных лекциях и мастер-классах, сообщает пресс-служба регионального отделения движения.

«Мы определим приоритетные направления нашей работы, обсудим развитие самоуправления в движении и сформируем федеральный „Совет первых“. Одной из ключевых тем съезда станет увеличение возрастного порога участников-обучающихся до 25 лет. Это решение поможет расширить рамки единого воспитательного пространства, которое создает Движение первых, обеспечит эффективную профориентационную работу и возможность бесшовного перехода школьников и студентов СПО в университетскую жизнь», — заявил, выступая на съезде, председатель правления «Движения первых» Григорий Гуров.

«Съезд собрал около 1,1 тыс. делегатов со всех уголков России. От Татарстана в Москву отправились 20 наших ребят из восьми районов республики — их определили в декабре на региональной конференции движения в Татарстане. Наша делегация — одна из крупнейших. Кроме того, мы вместе с вице-премьером РТ Лейлой Фазлеевой принимаем участие в федеральном научно-методическом совете», — пояснил в разговоре с агентством Тимур Сулейманов.

«А на заседании федерального „Совета первых“ нашу республику представила Камилла Нуруллина. Она выступила перед первым заместителем руководителя Администрации Президента РФ Сергеем Кириенко и рассказала про республиканский проект „Школьный кубок чистоты“, а также предложила развивать по стране районные туристические маршруты», — добавил он.

Указ о создании всероссийской организации «Движения первых» летом 2022 года подписал Президент РФ Владимир Путин. Татарстанское отделение движения возглавил бывший министр по делам молодежи РТ Тимур Сулейманов. Указ о создании Республиканского координационного совета, который будет работать во взаимодействии с «Движением первых» 14 февраля 2023 года подписал Раис Татарстана Рустам Минниханов.