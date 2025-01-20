Актеру Гоше Куценко могут запретить выезд за рубеж после обнаруженного тела в его авто

Сегодня стало известно, что в автомобиле актера Гоши Куценко в Москве обнаружено изрезанное тело женщины. По версии следствия, трагедия произошла в ночь на 19 января на Кутузовском проспекте.

Член московской коллегии адвокатов Павел Воропаев рассказал «Радио 1», что в случае привлечения актера в качестве свидетеля, ему могут ограничить выезд за границу.

«Будет выясняться, был ли автомобиль вскрыт и так далее. Учитывая, что автомобиль принадлежит актеру, есть вероятность, что он будет привлечен в качестве свидетеля и опрошен следствием. В случае привлечения актера как свидетеля, уголовно-процессуальный кодекс РФ предусматривает возможность ограничения права свидетеля на перемещение за границу», – объяснил адвокат.

Тем не менее, эксперт отметил, что объективных причин для наложения запрета на выезд за границу в отношении артиста нет.

«Татар-информ» рассказывал о задержании подозреваемого в убийстве. Им оказался 30-летний уроженец Казани Альберт Абдуллин. Об этом агентству сообщил его бывший одноклассник, узнавший Абдуллина по видеоролику, размещенному следователями. Он рассказал, что Альберт Абдуллин ранее жил в Казани, воспитывался в детском доме и часто подвергался буллингу. В ближайшее время суд изберет ему меру пресечения.