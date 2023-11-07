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Актер Юрий Соломин находится в тяжелом состоянии в реанимации
Народный артист СССР, художественный руководитель Малого театра Юрий Соломин находится в реанимации одной из московских клиник. Его состояние оценивается как тяжелое, сообщает РИА Новости со ссылкой на медучреждение.
«Состояние тяжелое, сознание ясное, дыхание самостоятельное», — уточнили в больнице.
По данным издания, Соломин помещен в реанимацию в отделение для больных с острым нарушением мозгового кровообращения.
О госпитализации артиста стало известно накануне.
Соломин, помимо работы в Малом театре, преподает в Щепкинском училище. За годы работы он снялся в 60 фильмах и сериалах.
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