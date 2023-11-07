Актер Юрий Соломин находится в тяжелом состоянии в реанимации

Народный артист СССР, художественный руководитель Малого театра Юрий Соломин находится в реанимации одной из московских клиник. Его состояние оценивается как тяжелое, сообщает РИА Новости со ссылкой на медучреждение.

«Состояние тяжелое, сознание ясное, дыхание самостоятельное», — уточнили в больнице.

По данным издания, Соломин помещен в реанимацию в отделение для больных с острым нарушением мозгового кровообращения.

О госпитализации артиста стало известно накануне.

Соломин, помимо работы в Малом театре, преподает в Щепкинском училище. За годы работы он снялся в 60 фильмах и сериалах.