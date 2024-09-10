Звезда из «Основания Осман» Айхан: Примеряя разные роли, я обогащаю свой опыт

Фото: © Жамиль Салимгареев/ «Татар-информ»

В кинотеатре «Мир» прошла творческая встреча с актером «Основания: Осман» Фатихом Айханом. Он рассказал о том, как попал в сериал, и что значит для него театр.

Фатих Айхан — турецкий актер театра и кино. По воспоминаниям самого Фатиха, свою карьеру он начал еще в девять лет, развлекая маму своей импровизацией. Так его записали на театральные курсы и уже в 16 лет будущая звезда начал зарабатывать как профессиональный актер.

«Актер должно уметь играть все. Быть актером интересно, потому что можешь примерить любую роль. Это искусство развивается пошагово и в своем развитии бесконечно. Иными словами, примеряя разные роли, я обогащаю свой опыт», — рассказала Айхан.

Со сложностью театральной карьеры Фатих столкнулся, когда начал жить самостоятельно. В театре он уже 25 лет, и за все это время съемки в кино и сериалах стали для него лишь способом обеспечить свою любовь к театру.

«Любовь — это театр. Жизнь — это кино и сериалы», — сказал Айхан.

Одной из своих любимых ролей Фатих считает роль больного шизофренией, которую он сыграл 8 лет назад. Это был спектакль одного актера, где ему пришлось полностью погрузиться в персонажа, в его улыбки и его слезы.

В сериале «Основание: Осман» Фатих Айхан исполнил роль Байсунгура, наставника сыновей Османа-бея (Бурак Озчивит). Работа в подобном проекте связана с многими сложностями. Режиссер Метин Гюнай уже рассказывал о том, на что приходится идти актерам.

«Я попросил их изваляться в грязи и сесть на коней. Только после этого я сказал начинать съемку», — вспоминал режиссер.

И все эти действия совершаются в натуралистичной броне и с затупленными, но по-настоящему тяжелыми мечами. Говоря о лошадях, скакуны у актеров действительно у каждого свои. Делается это из соображений комфорта в отношениях между человеком и животным.

Как рассказал режиссер «Основания», актер может отказаться от съемок, поэтому судьбу его героя обычно не раскрывают.

«Наш сериал полон сюрпризов. Мы не знаем, что будет в следующей серии. Порой любая смерть в сцене может стать неожиданностью», — поделился Айхан.

Такое скрупулезное отношение к проекту свойственно не всем сериалам — в этом смысле «Основание» можно назвать уникальным. Однако Фатих Айхан считает, что каждый из проектов особенный.

«Все проекты — это разные миры. Карьера бесконечна. У меня нет предпочтений в наградах или режиссерах. Самое главное остаться в добром здравии и суметь продолжать свою деятельность», — считает актер.