«Минбар — это трибуна»: в Казани стартовал юбилейный кинофестиваль

Красная дорожка: эпатажный Фарисов, эффектная Захарова, дружелюбный Никоненко

Церемония открытия кинофестиваля традиционно началась с прохода его участников и гостей по красной дорожке. Первыми по ней прошествовали директор «Татаркино» Миляуша Айтуганова и советник министра культуры Татарстана Раиса Сафиуллина. Именно Сафиуллина в свое время предложила девиз Казанского кинофестиваля «От диалога культур – к культуре диалога».

Следом «с корабля на бал» вышли председатель жюри юбилейного фестиваля Метин Гюнай и актер Озкан Чагри Шенсой. За час до церемонии открытия «Минбара» они провели творческую встречу с казанской публикой в кинотеатре «Мир», где успели поделиться тонкостями производства турецких сериалов. Компанию соотечественникам и в «Мире», и на дорожке составил генеральный консул Турции в Казани Угур Йылмаз.

Слева направо: актер Озкан Чагри Шенсой, председатель жюри «Алтын Минбара» Метин Гюнай и генеральный консул Турции в Казани Угур Йылмаз

Несмотря на то, что слово «мусульманский» было вычтено из названия кинофестиваля, религиозный аспект никуда не исчез. Президентом кинофорума остается председатель Духовного управления мусульман РФ Равиль Гайнутдин. Сам Равиль хазрат не смог присутствовать на юбилейном открытии, прислав вместо себя, как уже бывало, первого заместителя – Рушана Аббясова. По красной дорожке также прошли муфтий Татарстана Камиль Самигуллин с супругой и глава департамента культуры ДУМ РФ Ренат Абянов.

В этом году список номинаций пополнил конкурс анимационных фильмов. За победу в нем поборется единственная татарская работа «Учим татарский с Ак Буре». Ее автор, председатель Татарской национально-культурной автономии Москвы Фарит Фарисов не мог пропустить вчерашнее событие. Его выход в довольно неформальном образе явно разбавил официоз мероприятия.

Председатель Татарской НКА Москвы Фарит Фарисов

Режиссер Салават Юзеев, который представит свой фильм «Гора влюбленных» в основном конкурсе, проскочил по дорожке почти незамеченным. Совсем иначе выглядела режиссер Юлия Захарова, которая в прошлом году выиграла на КМФМК гран-при питчинга кинопроектов. В этом году она примет участие в национальном конкурсе с документальной картиной «Большая Осиновка». Режиссера можно было наблюдать в черном платье с оперением – это стало одним из немногих праздничных луков мероприятия.

На открытие «Алтын Минбара» заглянула актриса театра и кино Светлана Крючкова вместе с сыном Александром. Их приезд не был запланирован. «Мы заехали к вам по дороге из Елабуги», – рассказала позже актриса. «Большой русский салам» передал зрителям народный артист РСФСР Сергей Никоненко.

Режиссер Юлия Захарова

Красная дорожка в этом году выдалась насыщенной: кинематографисты, кинокритики, функционеры от кино, генеральные консулы, религиозные деятели. Своеобразную точку в параде звезд «Минбара» поставил Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин, который прошелся по красной дорожке с министром культуры РТ Ирадой Аюповой.

«Чтобы вы знали: народ даже в такое трудное время с удовольствием посещает наши кинотеатры»

Перед презентацией программы фестиваля и оглашением состава жюри собравшиеся услышали несколько приветственных слов. В первую очередь от имени руководства Татарстана гостей и участников «Минбара» поздравил Фарид Мухаметшин.

«Большой русский салам» от Сергея Никоненко

«Каждый год наш фестиваль завоевывает сердца кинозрителей, укрепляет связи и авторитет по всему миру», – заявил Председатель Госсовета Татарстана.

В этом году кинофорум принял 814 заявок со всего мира. За шесть фестивальных дней зрители смогут увидеть 141 картину, 51 из которых включена в основной конкурс. Однако в своей речи Мухаметшин сделал акцент на достижениях нашей республики и проблемах, которые она преодолевает. Он отметил: «Мы производим огромное количество промышленной продукции, и сегодня наша задача – удержаться, найти рынок сбыта, который понемножку скукожился в связи с отношениями с европейскими странами».

Фарид Мухаметшин: «Сегодня наша задача – удержаться»

«Это может не иметь к вам прямого отношения, но чтобы вы знали — народ даже в такое трудное время с удовольствием посещает наши кинотеатры», – обратился Мухаметшин к зарубежным гостям кинофестиваля.

От имени президента кинофестиваля к гостям церемонии обратился Рушан Аббясов. Он напомнил, что фестиваль, главная идея которого заключается в показе доброго и нравственного кино, был организован по инициативе шейха Равиля Гайнутдина.

«Сегодня нравственное кино востребовано. Когда стараются исказить понятие семьи, важно сохранить духовную нравственность, которая заложена в наших религиозных основах», – добавил Аббясов.

Рушан Аббясов: «Нравственное кино востребовано»

Почему «Алтын Минбар»?

Этот вопрос до сих пор вызывает споры. Заслуженный артист РФ Рамиль Тухватуллин считает, что отказ от слова «мусульманское» (кино) в официальном названии фестиваля – не самая удачная идея.

«С уходом старого названия ушла целая веха. Для меня лично это грустно. В этом был религиозный акцент. Есть много православных фестивалей в России — почему не быть мусульманскому?», – задался вопросом Тухватуллин в беседе с корреспондентом «Татар-информа».

Рамиль Тухватуллин: «В России много православных фестивалей – почему не быть мусульманскому?»

Он видит в этом «эксклюзивный бренд», который разрабатывался годами. Этот бренд, по мнению Тухватуллина, вместе с девизом кинофестиваля «От диалога культур – к культуре диалога» составлял единый концепт.

Министр культуры РТ в своей приветственной речи нашла следующий ответ на этот вопрос.

«Нам сегодня как никогда нужна трибуна, построенная на духовности. Минбар — именно та трибуна, которая позволяет посредством кинематографа, культуры, искусства транслировать самый главный посыл человечеству. Истинной ценностью являются не деньги – золото используется не в этом смысле. Алтын минбар — трибуна, с которой траслируются духовные ценности», – отметила Ирада Аюпова.

Ирада Аюпова: «Минбар — именно та трибуна, которая позволяет посредством кинематографа, культуры, искусства транслировать самый главный посыл человечеству»

«Пусть победит достойный»

Этот год – уникальный для «Татаркино». К его столетию все лето в кинотеатре «Мир» проходили показы архивных фильмов. Одним из первых был показан «Булат-батыр» 1927 года. Фестиваль не мог обойти эту круглую дату – так в параллельной программе появился показ «К столетию татарстанского кинематографа», где можно будет увидеть самые значимые татарстанские картины последнего пятидесятилетия.

Внеконкурсную программу также дополнили показы «Всей семьей – в кино», «Ислам в лицах», Дни этнического кино, кино стран БРИКС, тюркского мира и многие другие.

В этом году некруглый юбилей отметил творческий проект «Кино за 7 дней» (Film7Days). Генеральный продюсер проекта Станислав Ершов напомнил, что за пять лет его существования было сделано уже 40 фильмов. Нынче же он прошел в формате BRICS-edition, собрав участников только из стран межгосударственного объединения. Киноделы были ограничены только границами Татарстана и недельным сроком в борьбе за главный приз – полмиллиона рублей. Победителем стала команда из Ирана, второе и третье место заняли Бразилия и Россия.

Метин Гюнай (в центре): «Создавать кино — титанический труд»

В этом году помимо призов в основных номинациях «Алтын Минбара» будут вручены приз от Раиса РТ за гуманизм, приз мэра Казани, приз гильдии киноведов России, приз «За веру в искусство кино» и приз зрительских симпатий.

«Создавать кино — титанический труд. Пусть победит достойный», – пожелал участникам фестиваля председатель жюри Метин Гюнай.

Фотографии Салавата Камалетдинова / «Татар-информ»