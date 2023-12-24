Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Актер из «Глухаря» и «Ищейки» умер от инфаркта в 43 года
Актер театра и кино Алексей Черных умер в Москве от инфаркта. Ему было 43 года. Информацию опубликовал московский театр Et Cetera, в котором он работал.
«Алексею Черных было всего 43 года. Он работал в нашем театре, сыграл самые разные роли, сыграл так ярко, так талантливо, что все его работы мы помним до сих пор», — говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, Черных уехал жить на Алтай, где работал гидом — водил путешественников по горам. В Москву он приехал, чтобы проститься с актрисой Татьяной Владимировой, которой не стало 5 декабря.
Алексей Черных запомнился зрителям по ролям в кино и театре. Так, он сыграл в сериалах «Сыщики», «Глухарь» и «Ищейка». Также он занимался озвучкой кино и мультфильмов.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»