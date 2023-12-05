Умерла актриса театра и кино Татьяна Владимирова

Народная артистка России Татьяна Владимирова

Фото: et-cetera.ru

Народная артистка России Татьяна Владимирова скончалась сегодня, 5 декабря, на 74-м году жизни. Об этом сообщает пресс-служба театра Et Cetera, где она служила на протяжении 30 лет.

«<…> в каждом новом спектакле у нее была роль, и было совершенно не важно, это эпизодическая роль или главная, все ее работы были сделаны восхитительно», — охарактеризовали творческую манеру Владимировой в театре.

Источник издания StarHit назвал причиной смерти Владимировой «тяжелую болезнь». Когда и где состоится прощание с актрисой, пока не известно.

Татьяна Юрьевна Владимирова родилась 29 августа 1950 года. Окончила Школу-студию МХАТ (класс Василия Маркова) в 1973 году. Девять лет проработала в Томском драматическом театре, потом служила в театрах Архангельска и Омска. В труппу театра Et Cetera под руководством Александра Калягина вошла в 1993 году.

Кроме того, на счету актрисы более 20 ролей в кино, в том числе в таких известных сериалах, как «Склифосовский» (4-й, 5-й и 6-й сезоны, 2014–2017 годы), «Псих» (2020), «Мосгаз. Дело №8: Западня» и «Топи» (оба — 2021), а также в байопике «Довлатов» (2018). Последней для не стала роль в еще не вышедшей короткометражке «Мать».

В 1998 году Татьяне Владимировой было присвоено звание заслуженной артистки России, а в 2008-м — народной артистки.