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Умерла актриса театра и кино Татьяна Владимирова
Народная артистка России Татьяна Владимирова скончалась сегодня, 5 декабря, на 74-м году жизни. Об этом сообщает пресс-служба театра Et Cetera, где она служила на протяжении 30 лет.
«<…> в каждом новом спектакле у нее была роль, и было совершенно не важно, это эпизодическая роль или главная, все ее работы были сделаны восхитительно», — охарактеризовали творческую манеру Владимировой в театре.
Источник издания StarHit назвал причиной смерти Владимировой «тяжелую болезнь». Когда и где состоится прощание с актрисой, пока не известно.
Татьяна Юрьевна Владимирова родилась 29 августа 1950 года. Окончила Школу-студию МХАТ (класс Василия Маркова) в 1973 году. Девять лет проработала в Томском драматическом театре, потом служила в театрах Архангельска и Омска. В труппу театра Et Cetera под руководством Александра Калягина вошла в 1993 году.
Кроме того, на счету актрисы более 20 ролей в кино, в том числе в таких известных сериалах, как «Склифосовский» (4-й, 5-й и 6-й сезоны, 2014–2017 годы), «Псих» (2020), «Мосгаз. Дело №8: Западня» и «Топи» (оба — 2021), а также в байопике «Довлатов» (2018). Последней для не стала роль в еще не вышедшей короткометражке «Мать».
В 1998 году Татьяне Владимировой было присвоено звание заслуженной артистки России, а в 2008-м — народной артистки.
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