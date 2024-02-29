Актер из «ДМБ» и «Интернов» Павел Маркин скончался на руках у врачей

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На 54-м году жизни скончался актер театра и кино, шоумен Павел Маркин. Он умер на руках у врачей, сообщил в социальной сети «ВКонтакте» его коллега — актер Александр Загоскин.

«Паша умер 4 февраля рано утром в машине скорой помощи. И потом ждал своих похорон до сегодняшнего дня <…>», — написал артист, не уточняя, чем была вызвана такая задержка.

Павел Николаевич Маркин родился 30 сентября 1970 года. В 1997-м окончил актерско-режиссерское отделение Театра-школы Ролана Быкова. С 2001 года был актером театра «Драматическая Антреприза».

На счету артиста 74 работы в различных фильмах и сериалах, среди которых — «ДМБ» (2000), «На углу у Патриарших-2» (2001), «Моя прекрасная няня» (2005-2006), «Интерны» (2011), «Реальные пацаны» (2013), «Склифосовский» (2014-2015). В производстве находятся картины «Райский» и «Арбатские тайны» с его участием.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что актриса Дарья Гончарова скончалась на 54-м году жизни.