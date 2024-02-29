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Актриса Дарья Гончарова скончалась на 54-м году жизни
На 54-м году жизни умерла российская актриса театра и кино Дарья Гончарова. Об этом на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» сообщает Содружество домов культуры, в котором артистка в последние годы возглавляла театральную студию.
О причинах смерти актрисы ничего не сообщается. Церемония прощания пройдет в пятницу, 1 марта. Отпевание состоится в соборе Вознесения Господня в подмосковном Звенигороде в 11.00.
Дарья Эдуардовна Гончарова родилась 15 октября 1970 года. В 1994-м окончила Высшее театральное училище имени Щукина. В 1994–2000 годах работала в Московском театре «У Никитских ворот».
Снималась в фильме «Лунный глобус» (1986), сериалах «На углу у Патриарших-3» (2003), «Ландыш серебристый-2» (2004), «Звезда эпохи» (2005) и «Деффчонки» (2012–2018).
С 1995 года преподавала актерское мастерство, технику речи и публичных выступлений. Мать актрисы Таисии Вилковой (родилась в 1996 году).
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