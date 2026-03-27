Актанышские волонтеры передали 60 маскировочных сетей для отправки в зону СВО

Волонтеры движения «Актаныш» направили более 60 маскировочных сетей в зону специальной военной операции. Груз передан в Набережночелнинское отделение Союза внутренних войск Росгвардии Республики Татарстан, откуда его планируют доставить бойцам 5 апреля.

Очередную партию гуманитарной помощи помогли отправить ветераны чеченской войны Актанышского района. Они регулярно поддерживают волонтеров и участвуют в погрузке и транспортировке. На этот раз маскировочные сети оперативно разместили в кузове грузового автомобиля.

Руководитель Союза ветеранов Вазих Харисов отметил, что помощь оказывается на постоянной основе.

«Мы, ветераны чеченской войны, постоянно оказываем помощь нашим сестрам-волонтерам. Мы приходим по их приглашению. Наняв на свой счет машину, мы уже доставили в Набережные Челны два гуманитарных груза. Стараемся всячески помогать. У нас одно желание: чтобы мир поскорее успокоился, чтобы маскировочные сети и собранные посылки дошли до наших ребят и приносили им пользу. Пусть наши военнослужащие благополучно и поскорее вернутся на родину», – сказал он.

По словам волонтера Ильины Арслановой, за два месяца было изготовлено более 60 маскировочных сетей.

«Эти покрытия сегодня отправили в Набережные Челны. До этого одну «Газель» сопровождали грузовиком полной поддержки, а также изготовили 300–400 окопных свечей», – сообщила она.

К работе активно подключились жители ряда сел Актанышского района, а также коллектив Поисевской школы и постояльцы дома престарелых и инвалидов. Дополнительно волонтерские группы готовят продукты: изготавливаются сухие супы и чайные наборы – всего планируется собрать около 500 комплектов.

Волонтер Гульназ Гарифуллина подчеркнула, что каждая отправка формируется с особым вниманием.

По ее словам, внутри маскировочных сетей размещаются дополнительные необходимые для бойцов предметы, а сами военнослужащие принимают такую помощь с благодарностью.

Доставку груза в Набережные Челны обеспечил волонтер местного отделения Союза внутренних войск и Росгвардии Татарстана Фаниль Усманов. В начале апреля запланирована следующая отправка гуманитарной помощи – в Донецк, Обоянь и на другие направления.

«Волонтеры – молодцы. Пусть они будут живы и здоровы, продолжают помогать. Пусть эта работа скорее завершится, и наступит мир. Желаю всем здоровья и благополучия», – отметил он.

Он также поздравил сослуживцев и ветеранов с Днем образования внутренних войск, который отмечается 27 марта.

В своем послании к Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов поблагодарил волонтеров за вклад в поддержку СВО.

«Мы видим, как непростые времена сплотили наше общество. Татарстанцы по зову сердца оказывают поддержку нашим бойцам, их семьям, собирают гуманитарную помощь для фронта и подшефных городов – Лисичанска и Рубежного. Хочу поблагодарить всех за эту важную работу», – сказал он.

