В Актаныше дрова от вырубки деревьев передают семьям бойцов СВО

Фото предоставлено Лейсан Газизовой

В Актаныше оказали помощь семье Рашита Исламова, отправившегося на службу по контракту в рамках специальной военной операции. Для поддержки близких военнослужащего в дом был доставлен грузовик дров.

Помощь приняла дочь сестры бойца – Эльмира Галиева. Она поблагодарила всех, кто принял участие в организации доставки.

Как отметили в районе, заготовка дров ведется в том числе в ходе плановых работ по рубке деревьев вдоль улицы Салиха Хусниярова.

Работы организует индивидуальный предприниматель Салават Мухамметов. Вырубленные березы направляют на обеспечение семей участников специальной военной операции, что за последние годы стало устойчивой практикой.

«Мой дядя, Рашит Исламов, в декабре 2025 года отправился служить по контракту в рамках специальной военной операции, чтобы защищать нашу страну. В связи с этим хочу поблагодарить администрацию Актанышского района, руководство района и всех, кто привез дрова. Огромное спасибо вам! Пусть мой дядя вернется живым и здоровым, пусть в наших странах будет мир, а в домах – спокойствие. Желаю всем здоровья и семейного благополучия», – сказала Эльмира Галиева.

В своем послании к Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов поблагодарил волонтеров за вклад в поддержку СВО.

«Мы видим, как непростые времена сплотили наше общество. Татарстанцы по зову сердца оказывают поддержку нашим бойцам, их семьям, собирают гуманитарную помощь для фронта и подшефных городов – Лисичанска и Рубежного. Хочу поблагодарить всех за эту важную работу», – сказал он.

