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Актанышские мастерицы приготовили домашнюю лапшу для отправки в зону СВО
В Новоалимовской школе Актанышского района Татарстана совместно мастерицы готовят домашнюю лапшу для отправки в зону спецоперации.
Неравнодушные к судьбе Родины волонтеры и председатели родительских комитетов учебного заведения активно приступили к работе. За один выходной день они изготовили лапшу из 30 листов теста.
В благом деле отличились Алина Минниахметова, Гульназ Нуриахметова, Танзиля Мухаметдинова, Айгуль Саетгареева, Земфира Губайдуллина, Гульчачак Фаррахова. Они выразили свои искренние пожелания солдатам.
Также к мастерицам присоединилась руководитель первичной организации инвалидов, волонтер Гульчачак Фасикова.
Специальная военная операция проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля прошлого года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых — создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что актанышцы отправили землякам в зону СВО крупную партию гуманитарной помощи.
Материал подготовлен при участии Юлая Низаева.
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