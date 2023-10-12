Актанышцы отправят землякам в зону СВО крупную партию гуманитарной помощи

Фото: © Юлай Низаев

Актанышский район готовится отправить гуманитарную помощь своим землякам, находящимся в зоне проведения специальной военной операции. Собрано все самое необходимое, ориентируясь на просьбы бойцов, — это автозапчасти, инструменты для ремонта автомобилей, генераторы, средства личной гигиены, одежда, продукты питания, спецобувь, а также маскировочные сети, изготовленные руками неравнодушных актанышцев.

«Выражаем благодарность всем, кто принял участие при формировании гуманитарного груза! Также для подготовки этой помощи были использованы средства от благотворительного концерта „Мы вместе“, который мы провели на базе нашей гимназии», — поделилась педагог-организатор Актанышской гимназии-интерната для одарённых детей.

Ученики присоединяются к пожеланиям взрослых. «Мы хотим мира на всей планете и поэтому помогаем, ведь за наше мирное небо и независимость Родины воюют наши земляки», — подчеркивает ученик 10 «А» класса Амирхан Загрутдинов.

Фото: © Юлай Низаев

В сборе гумпомощи также приняли участие дошкольные учреждения района.

«Желаем нашим бойцам крепости духа и надежных боевых товарищей. Мы ими гордимся и верим, что они с честью выполнят свой долг и вернутся с Победой! Наша воспитательница Лейсан Кутдусовна отдала бойцам и инвалидную коляску», — рассказала заведующая детским садом «Кояшкай» Ландыш Закирзянова.

Специальная военная операция проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля прошлого года. Российские власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения конечных целей – освобождения Донбасса и создания условий, гарантирующих безопасность самой России.

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