Актанышские артисты представили концерт, посвященный бойцам СВО

В селе Старое Курмашево Актанышского района состоялся благотворительный концерт, посвященный участникам специальной военной операции. В нем приняли участие артисты района, с несколькими номерами выступили и артисты поселения.

В зале среди зрителей присутствовали волонтеры, члены семей военнослужащих. Для людей это всегда не только хороший повод собраться вместе, но и еще раз сказать слова поддержки нашим военнослужащим. Поскольку праздничный вечер состоялся накануне Дня матери, на концерте прозвучали песни и стихи о матерях.

«Мамам наших ребят, участвующих в специальной военной операции, мы вручили подарки по случаю праздника. Чествовали активных волонтеров села — председателя совета ветеранов Рамзию Латипову и девушек-волонтеров нашего района», — рассказала секретарь исполкома сельского поселения Дильбар Валеева.

В Старом Курмашеве живут люди с активной жизненной позицией. Например, Алмаза Кашапова хорошо знают не только в районе, но и в соседних регионах. Он много раз доставлял гуманитарную помощь бойцам СВО на своем автомобиле. А Рамиль Ибрагимов через свои личные группы в мессенджерах организовал сбор средств для земляков, которые служат в зоне СВО.

На благотворительном концерте их также поблагодарили за добрые дела. В общей сложности сельчане собрали 27 тыс. рублей. Все вырученные от продажи билетов деньги направят на нужды участников специальной военной операции.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Актаныше на средства со школьной ярмарки закупили медикаменты для бойцов СВО.

Специальная военная операция проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля прошлого года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

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