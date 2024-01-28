Актанышцы отправят на передовую вакуумное мясо и более 3 тыс. окопных свечей

Фото: © Лейсан Газизова

Многие жители Актанышского района продолжают активно поддерживать бойцов спецоперации. Коллективы домов культуры, библиотек, школ и детских садов в сельских поселениях района общими усилиями готовят и доставляют помощь в молодежный центр «Яшьлек». В начале февраля груз отправится землякам в зону СВО.

Некоторые актанышцы помогают фронту деньгами. Другие передают волонтерам нескоропортящиеся продукты питания, медикаменты, предметы первой необходимости, теплое нижнее белье.

Фото: © Лейсан Газизова

Заведующая Куяновским сельским клубом Роза Хабутдинова заявила, что гордится сплоченностью и добротой односельчан.

«За один-два дня изготовили 550 окопных свечей. На 150 мы расплавили парафин, ждем, когда привезут парафин для изготовления остальных. Ни женщины, ни мужчины не остались равнодушными и пришли сделать окопные свечи. Когда всё будет сделано, мы их отправим в районный центр Актаныш, в пункт приема гуманитарной помощи. Мы все ждем скорейшего завершения этой операции, возвращения наших ребят на Родину живыми и здоровыми», — сказала она.

Фото: © Лейсан Газизова

Руководитель волонтерской группы «Мы вместе!» Гулина Идельбаева отметила, что именно окопные свечи изготовлены в беспрецедентном количестве. На этот раз будет отправлено более 3 тыс. окопных свечей, сделанных актанышцами.

«Только жители Актанышбашского поселения сделали более 1 тыс. свечей. В гуманитарном грузовике, который отправится в путь в начале февраля, будет и вакуумное мясо, выданное нам КФХ Фардиев. Эти предприниматели упаковали выращенное у них мясо птицы и приготовили его в нескоропортящемся виде. Большое им спасибо!» — добавила Гулина Идельбаева.

Жительницы разных сел района делают мази, которые быстро заживляют раны. Они желают, чтобы военные быстрее вставали на ноги и не болели.

Жители района также плетут маскировочные сети. Сети нужного размера с определенной расцветкой пользуется большим спросом. Нехватка материалов несколько тормозит работу. В последнее время начали расти и цены на них.

Фото: © Лейсан Газизова

Недавно, 26 января, в районном Дворце культуры в поддержку солдат, выполняющих боевые задачи в зоне СВО, с участием артистов из Актаныша состоялся благотворительный концерт «Мы вместе!».

Собранные средства будут переданы в фонд помощи.

Фото: © Лейсан Газизова

Специальная военная операция (СВО) началась 24 февраля 2022 года, ее инициировал Президент РФ Владимир Путин. Российские власти не раз заявляли, что спецоперация будет продолжаться до достижения ее целей.

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