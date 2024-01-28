Бойцы в отпуске с семьями посетили концерт в Актаныше в поддержку военных

Фото: Лейсан Газизова

В районном Дворце культуры им. Авзаловой в Актаныше прошел первый в этом году концерт «Мы вместе!» в поддержку военных. Среди зрителей были и бойцы, вернувшиеся из зоны специальной военной операции на побывку.

Военнослужащий Рустам Валиев пришел посмотреть концерт с семьей — женой и дочерью. Замруководителя районного исполкома по социальным вопросам Дильбар Анварова напомнила, что 2024-й — это Год семьи в России и пожелала Валиевым успехов. А замглавы района Ильшат Габдулхаев пригласил на сцену еще троих военнослужащих и выразил глубокую благодарность от имени главы района Ленара Зарипова и всех жителей муниципалитета.

Фото: Лейсан Газизова

Особенно трогательным было выступление 85-летней Розы Сергеевой, потерявшей внука в ходе специальной военной операции. Помимо этого сейчас она с нетерпением ждет возвращения сына, которой борется с неонацизмом.

Роза Сергеева поблагодарила руководителей, односельчан, оказавших большую помощь ее семье в трудную минуту. Она отметила важность проведения благотворительного концерта. Особенно впечатлили учителя-ветерана выступления школьников, с раннего возраста принимающих участие в благотворительных мероприятиях.

Она призвала молодежь беречь семью, налаживать отношения, не допускать разводов, воспитывать вместе детей.

«Пусть не будет таких детей, как я, которые потеряли своих отцов на войне», — сказала она.

Вместе с волонтерами-артистами выступили учащиеся и преподаватели Актанышской гуманитарной гимназии-интерната для одаренных детей, школ №1 и 2, Поисевской школы, детской школы искусств.

Ведущие концертной группы Сирина Шаехова и Рустам Мусин поблагодарили всех зрителей и объявили, что на концерте были проданы билеты со стоимостью 34 тыс. рублей, плюс 8,6 тыс. рублей было собрано в благотворительном ящике.

Специальная военная операция началась 24 февраля 2022 года, ее инициировал Президент РФ Владимир Путин. Российские власти не раз заявляли, что СВО будет продолжаться до достижения ее целей.

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