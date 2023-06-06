Аксенов заявил, что в восточной части Крыма заглушили и посадили украинский БПЛА

В восточной части Крыма удалось заглушить и посадить беспилотник. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава полуострова Сергей Аксенов.

«В восточной части Крыма средствами РЭБ заглушен и посажен вражеский БПЛА. Пострадавших и разрушений нет», — написал чиновник и призвал подписчиков соблюдать спокойствие и доверять только проверенным источникам информации.

Фото: t.me/Aksenov82

При этом пророссийский Telegram-канал «Военный осведомитель» предположил, что упавшим дроном «оказался поставленный из Ирана разведывательно-ударный БПЛА Mohajer-6». В сообщении канала упомянуты «характерные части крыльев и шасси».