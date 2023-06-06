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Руc Тат
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Политика 6 июня 2023 22:40

Аксенов заявил, что в восточной части Крыма заглушили и посадили украинский БПЛА

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В восточной части Крыма удалось заглушить и посадить беспилотник. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава полуострова Сергей Аксенов.

«В восточной части Крыма средствами РЭБ заглушен и посажен вражеский БПЛА. Пострадавших и разрушений нет», — написал чиновник и призвал подписчиков соблюдать спокойствие и доверять только проверенным источникам информации.

Фото: t.me/Aksenov82

При этом пророссийский Telegram-канал «Военный осведомитель» предположил, что упавшим дроном «оказался поставленный из Ирана разведывательно-ударный БПЛА Mohajer-6». В сообщении канала упомянуты «характерные части крыльев и шасси».

По мнению большинства иностранных военных экспертов, Вооруженные силы РФ применяют на Украине иранские дроны-камикадзе Shahed 136 (переделанная версия известна как «Герань-2») и разведывательно-ударные Mohajer-6.

Представители российского руководства не раз называли эту информацию ложной. Иранские власти признавали передачу беспилотников, но заявляли, что это произошло до начала широкомасштабного противостояния на Украине.
#спецоперация на Украине #беспилотники #Крым
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