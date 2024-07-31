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Аксенов вручил Минниханову юбилейную медаль Республики Крым
Раис Татарстана Рустам Минниханов встретился с главой Крыма Сергеем Аксеновым.
Как сообщает руководитель пресс-службы Раиса Лилия Галимова, Аксенов вручил Минниханову юбилейную медаль Республики Крым «В ознаменование десятой годовщины воссоединения Крыма с Россией 2014–2024».
«Республика Татарстан – один из важных партнеров Крыма во многих сферах. Дружеские отношения между нашими регионами сложились с первых дней Крымской весны и проявляются в общих делах на протяжении всего этого времени», - сказал Аксенов.
Он отметил, что жители Крыма благодарны братскому народу Татарстана за большую помощь в становлении и развитии полуострова в сложное время.
В свою очередь, Минниханов поблагодарил за награду и отметил, что Республика Крым и город федерального значения Севастополь вносят большой вклад в развитие страны и защиту суверенитета России.
«Давние братские отношения между народами Татарстана и Крыма с каждым годом становятся крепче», - сказал Раис РТ.
Фото: пресс-служба Раиса РТ
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