Раис Татарстана Рустам Минниханов встретился с главой Крыма Сергеем Аксеновым.

Как сообщает руководитель пресс-службы Раиса Лилия Галимова, Аксенов вручил Минниханову юбилейную медаль Республики Крым «В ознаменование десятой годовщины воссоединения Крыма с Россией 2014–2024».

«Республика Татарстан – один из важных партнеров Крыма во многих сферах. Дружеские отношения между нашими регионами сложились с первых дней Крымской весны и проявляются в общих делах на протяжении всего этого времени», - сказал Аксенов.

Он отметил, что жители Крыма благодарны братскому народу Татарстана за большую помощь в становлении и развитии полуострова в сложное время.

В свою очередь, Минниханов поблагодарил за награду и отметил, что Республика Крым и город федерального значения Севастополь вносят большой вклад в развитие страны и защиту суверенитета России.

«Давние братские отношения между народами Татарстана и Крыма с каждым годом становятся крепче», - сказал Раис РТ.

Фото: пресс-служба Раиса РТ