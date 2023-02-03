Аксенов нашел способ направить средства украинских олигархов на оснащение участников СВО

Все средства украинских бизнесменов, вырученные от продажи их национализированного имущества на территории Крыма, будут направлены на оснащение участников специальной военной операции, заявил глава полуострова Сергей Аксенов.

«На территории Республики Крым объектов, принадлежащих вражеским юридическим и физическим лицам, которые платят налоги на территории Украины, <…> не будет. Решение госсовет принял, все объекты будут проданы с торгов, без исключения, это наша принципиальная позиция», – сказал он, пообещав вырученные средства в первую очередь направить участникам спецоперации.

Напомним, ранее сообщалось, что власти Крыма приняли решение национализировать порядка 500 объектов имущества иностранных граждан. В частности, это собственность украинских олигархов Рината Ахметова, Игоря Коломойского, Сергея Таруты и Арсения Яценюка.