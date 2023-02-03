Крым национализировал 500 объектов имущества иностранных граждан

Депутаты Госсовета Республики Крым приняли постановление о национализации имущества иностранных граждан и государств, совершающих в отношении России недружественные действия. В перечень вошло порядка 500 объектов, относящихся к различным предприятиям и банкам, туристской, спортивной инфраструктуре, сообщил спикер Госсовета Владимир Константинов.

«Работа антитеррористической комиссии по выявлению имущества пособников киевского режима в Крыму продолжится. Мы не позволим зарабатывать на нашей земле тем, кто спонсирует убийства наших солдат, преступления против русских людей, мирного населения», – написал он в своем телеграм-канале, пообещав, что власти Крыма не остановятся, пока не наведут «полный порядок».

По данным «Коммерсанта», среди национализированных объектов – собственность украинских олигархов Рината Ахметова, Игоря Коломойского, Сергея Таруты и Арсения Яценюка.

Национализировать имущество физических и юридических лиц, «связанных с киевским режимом» ранее поручил глава Крыма Сергей Аксенов. В числе подлежащих национализации он называл ООО «РусЛайн Ко», АО «Бахчисарайский комбинат "Стройиндустрия"», ОАО «Судостроительный завод "Залив"».