Аксенов напомнил о расстрелах генералов во время Великой Отечественной

Глава Республики Крым Сергей Аксенов поддержал призыв основателя частной военной компании «Вагнер» Евгения Пригожина обеспечить боеприпасами бойцов ЧВК, воюющих в районе Артемовска (Бахмута) в Донбассе. Видеообращение выложено в Telegram-канале политика.

«Все наши подразделения должны быть полностью обеспечены боеприпасами, а виновных в срыве поставок нужно привести в чувство. Призываю ответственных чиновников немедленно выполнить свои обязанности», — заметил Аксенов в комментарии к своему обращению.

В самом видео чиновник раскритиковал «некоторых функционеров», которые, на его взгляд, «до сих пор не отдают себе отчет» в происходящем, и заявил, что не может молчать «в нынешней ситуации».

Выразив поддержку ЧВК «Вагнер» «и другим добровольцам, которые выполняют боевые задачи», глава Крыма заявил, что «с 1941 по 1945 год таких начальников и генералов ждала бы высшая мера» (эффективность репрессий против высшего командного состава Красной армии как средства управления опровергается современными военными историками — прим. Т-и).

«Понятно, что после таких приговоров все остальные набрались бы ума и выполняли свои обязанности более ответственно. Призываю чиновников до тех пор, пока [они] не преданы трибуналу, а такое тоже может быть, немедленно выполнить свои обязанности по обеспечению боеприпасами ЧВК „Вагнер“ и других подразделений вооруженных сил Российской Федерации», — заключил Аксенов.

Ранее Пригожин прокомментировал появившееся в Сети видео, на котором бойцы просят Министерство обороны возобновить поставки боеприпасов, жалуясь на их нехватку. Основатель ЧВК подтвердил, что это «вагнеровцы», и пообещал решить проблему, добившись «нормальных поставок». Позднее он заявил, что не может «решить эту проблему, несмотря на все свои знакомства и связи», так как ему, по его словам, говорят о необходимости «извиниться и повиниться».