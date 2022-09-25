Аксенов: Мобилизационные мероприятия в Крыму завершатся 25 сентября

В Республике Крым мероприятия в рамках частичной мобилизации будут завершены 25 сентября. Об этом глава региона Сергей Аксенов заявил в своем телеграм-канале.

«Слова благодарности крымчанам, которые выполнили свой долг, проявили мужество и пришли в военкоматы, чтобы присоединиться к Вооруженным силам России. Сегодня до конца дня мобилизационные мероприятия в Крыму будут завершены», – сказал губернатор.

Он отметил, что добровольцы, вставшие на защиту Отечества, заслуживают особой гордости и уважения.

Утром 21 сентября Президент России Владимир Путин выступил подписал указ о проведении частичной мобилизации. В своем видеообращении к жителям страны он подчеркнул, что все мобилизованные граждане получат соответствующий статус, выплаты и все гарантии военнослужащих, проходящих военную службу по контракту. Как уточнил глава Минобороны Сергей Шойгу, призыву подлежат 300 тыс. резервистов, имеющих боевой опыт — это чуть больше 1% от общего количества граждан.

Ранее Сергей Аксенов заявил, что каждый мобилизованный крымчанин получит дополнительную единоразовую выплату в 200 тыс. рублей.