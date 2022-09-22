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Ру Тат
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Политика
22 сентября 2022  14:56

Аксенов пообещал выплатить крымским мобилизованным еще по 200 тысяч рублей

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Каждый мобилизованный крымчанин получит дополнительную единоразовую выплату по 200 тыс. рублей, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. По его словам, заявление можно заполнить в воинской части, в которую мобилизованный будет направлен.

Выплату мобилизованным перечислят в течение пяти дней с момента подачи заявления. «На портале Правительства Республики Крым будет размещаться вся актуальная информация и ежедневно публиковаться ответы на вопросы, поступившие от участников СВО, мобилизованных граждан и членов их семей. Повторяю: мы никого не оставим без поддержки и позаботимся обо всех наших защитниках», – написал он в своем телеграм-канале.

Напомним, накануне Президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в стране. В своем обращении к жителям страны он подчеркнул, что все мобилизованные граждане получат соответствующий статус, выплаты и все гарантии военнослужащих, проходящих военную службу по контракту.

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