Аксенов пообещал выплатить крымским мобилизованным еще по 200 тысяч рублей

Каждый мобилизованный крымчанин получит дополнительную единоразовую выплату по 200 тыс. рублей, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. По его словам, заявление можно заполнить в воинской части, в которую мобилизованный будет направлен.

Выплату мобилизованным перечислят в течение пяти дней с момента подачи заявления. «На портале Правительства Республики Крым будет размещаться вся актуальная информация и ежедневно публиковаться ответы на вопросы, поступившие от участников СВО, мобилизованных граждан и членов их семей. Повторяю: мы никого не оставим без поддержки и позаботимся обо всех наших защитниках», – написал он в своем телеграм-канале.

Напомним, накануне Президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в стране. В своем обращении к жителям страны он подчеркнул, что все мобилизованные граждане получат соответствующий статус, выплаты и все гарантии военнослужащих, проходящих военную службу по контракту.