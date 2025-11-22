Аксаков выступил против расширения семейной ипотеки на весь вторичный рынок жилья

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что не поддерживает инициативу распространить программу льготной семейной ипотеки на весь вторичный рынок жилья в России.

Напомним, глава комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина направила обращение в Минфин с просьбой распространить программу семейной ипотеки на весь вторичный рынок. В обращении отмечалось, что на данный момент оформить семейную ипотеку при покупке вторичного жилья можно лишь в 901 населенном пункте страны.

«Нет, я не согласен с этим. Мы эту программу внедрили в том числе для того, чтобы стимулировать жилищное строительство, поддержать стройку», – подчеркнул парламентарий в беседе с РИА Новости.

По мнению Аксакова, справедливо применять льготную семейную ипотеку на вторичку лишь в тех регионах, где строительство идет медленно. «То есть там, где есть дефицит нового жилья, где есть проблемы с строительством, льготная программа уже действует», – пояснил он.

Ранее финансовый аналитик Михаил Беляев в беседе с «Татар-информом» сообщил, что распространение семейной ипотеки на весь вторичный рынок жилья увеличит нагрузку на бюджет.