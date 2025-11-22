Аксаков выступил против расширения семейной ипотеки на весь вторичный рынок жилья
Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что не поддерживает инициативу распространить программу льготной семейной ипотеки на весь вторичный рынок жилья в России.
«Нет, я не согласен с этим. Мы эту программу внедрили в том числе для того, чтобы стимулировать жилищное строительство, поддержать стройку», – подчеркнул парламентарий в беседе с РИА Новости.
По мнению Аксакова, справедливо применять льготную семейную ипотеку на вторичку лишь в тех регионах, где строительство идет медленно. «То есть там, где есть дефицит нового жилья, где есть проблемы с строительством, льготная программа уже действует», – пояснил он.
Ранее финансовый аналитик Михаил Беляев в беседе с «Татар-информом» сообщил, что распространение семейной ипотеки на весь вторичный рынок жилья увеличит нагрузку на бюджет.