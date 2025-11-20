Аналитик Беляев объяснил, почему нельзя расширить семейную ипотеку на всю вторичку

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Распространение семейной ипотеки на весь вторичный рынок жилья увеличит нагрузку на бюджет. Учитывая, что российский бюджет на ближайшие годы прогнозируется с дефицитом, реализовать такую инициативу невозможно. Таким мнением с корреспондентом «Татар-информа» поделился финансовый аналитик Михаил Беляев.

Ранее глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина обратилась к министру финансов России Антону Силуанову с просьбой распространить программу семейной ипотеки на весь вторичный рынок жилья в стране. По ее словам, такая мера может помочь семьям.

«В рыночной экономике ничего бесплатного не бывает. Кто-то за что-то платит. В случае с льготной ипотекой платит бюджет. Иными словами, банку возмещают разницу между льготным и рыночным процентом, причем возмещают эту разницу на средства из бюджета. Если мы распространим семейную ипотеку на весь вторичный рынок, то в таком случае нагрузка на бюджет увеличится. Есть ли у бюджета деньги? Я сомневаюсь», – сказал собеседник агентства.

Он также подчеркнул, что льготные ипотеки направлены в том числе на поддержку застройщиков, а поддерживать их на деньги из бюджета, по его мнению, нет никакого смысла.