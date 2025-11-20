Аналитик Беляев объяснил, почему нельзя расширить семейную ипотеку на всю вторичку
Распространение семейной ипотеки на весь вторичный рынок жилья увеличит нагрузку на бюджет. Учитывая, что российский бюджет на ближайшие годы прогнозируется с дефицитом, реализовать такую инициативу невозможно. Таким мнением с корреспондентом «Татар-информа» поделился финансовый аналитик Михаил Беляев.
Ранее глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина обратилась к министру финансов России Антону Силуанову с просьбой распространить программу семейной ипотеки на весь вторичный рынок жилья в стране. По ее словам, такая мера может помочь семьям.
«В рыночной экономике ничего бесплатного не бывает. Кто-то за что-то платит. В случае с льготной ипотекой платит бюджет. Иными словами, банку возмещают разницу между льготным и рыночным процентом, причем возмещают эту разницу на средства из бюджета. Если мы распространим семейную ипотеку на весь вторичный рынок, то в таком случае нагрузка на бюджет увеличится. Есть ли у бюджета деньги? Я сомневаюсь», – сказал собеседник агентства.
Он также подчеркнул, что льготные ипотеки направлены в том числе на поддержку застройщиков, а поддерживать их на деньги из бюджета, по его мнению, нет никакого смысла.