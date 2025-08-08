news_header_top
Экономика 8 августа 2025 14:55

Депутат Аксаков объяснил, почему нельзя увеличить маткапитал до 1 млн рублей

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Председатель комитета Госдумы РФ по финансовому рынку Анатолий Аксаков оценил в разговоре с «Татар-информом», насколько реально повысить размер материнского капитала.

«Я бы, конечно, повышал. С удовольствие бы это делал. Но у нас дефицит бюджета большой. Исходя из этого надо принимать решение», – сказал Аксаков.

Ранее в Госдуме предложили установить размер маткапитала в 1 млн рублей при рождении или усыновлении первого ребенка, а при рождении второго или третьего – увеличить выплату до 1,3 млн рублей. С инициативой выступил глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов, сообщает ТАСС.

«Если это делать, надо смотреть, что урезать по другим статьям. Чисто доходных средств для решения этой задачи нет. Надо, значит, какие-то направления урезать, чтобы эту хорошо звучащую идею реализовать», – пояснил Аксаков.

Сейчас размер материнского капитала на первого ребенка составляет 690 266 рублей, на второго – еще 221 895 рублей (или 912 162 рубля сразу за двоих детей).

#маткапитал #Госдума
