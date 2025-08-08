Депутат Нилов предложил увеличить маткапитал на первенца до 1 млн рублей

В Госдуме предложили увеличить размер материнского капитала при рождении первого ребенка до 1 млн рублей. Соответствующий законопроект на рассмотрение в правительство направил глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов, сообщает ТАСС.

Согласно инициативе, предлагается установить размер маткапитала в 1 млн рублей при рождении или усыновлении первого ребенка, а при рождении второго или третьего – увеличить выплату до 1,3 млн рублей. Изменения предполагается внести в закон «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей».

Маткапитал в размере 1,3 млн рублей также может быть выплачен на третьего и последующего ребенка, если ранее семья не получала такую меру поддержки.

При этом Нилов отметил, что программа материнского капитала продлена до 2030-го, она хорошо себя зарекомендовала.

«Сегодня нужно скорректировать и усилить программу материнского капитала, в том числе увеличивая выплаты», – цитирует его слова издание.

Сейчас размер материнского капитала на первого ребенка составляет 690 266 рублей, на второго – еще 221 895 рублей (или 912 162 рубля сразу за двоих детей). В случае принятия закона выплаты увеличат почти на 300 тыс. рублей.