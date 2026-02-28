news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Экономика 28 февраля 2026 12:00

Аксаков рассказал о новых правилах выдачи микрозаймов онлайн

Читайте нас в
Телеграм

Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков сообщил «Татар-информу», что с 1 марта микрофинансовые организации лишатся возможности оформлять онлайн-займы исключительно по серии и номеру паспорта без дополнительных механизмов идентификации заемщика.

«Для дистанционного оформления микрокредита потребуется, помимо паспорта, пройти идентификацию через Единую биометрическую систему (ЕБС). При очном оформлении займа паспорта будет достаточно. С марта этого года мера станет обязательной для микрофинансовых компаний, а через год – для микрокредитных компаний, то есть охватит уже все МФО», – сказал депутат.

Он добавил, что подключение к системе для МФО затратно, поэтому Банк России сейчас оценивает возможность смягчения требований, чтобы избежать перетока клиентов к нелегальным кредиторам.

«Идентификация с помощью биометрии призвана искоренить схему кредитного мошенничества с паспортом, когда аферисты использовали украденные паспортные данные для оформления займов на чужие имена без дополнительного подтверждения личности», – заключил Аксаков.

читайте также
Штрафы за «Open» на вывеске и изменение сроков оплаты ЖКУ: гид по новым законам марта
Штрафы за «Open» на вывеске и изменение сроков оплаты ЖКУ: гид по новым законам марта
#микрозаймы #Депутат Госдумы РФ #гид по законам
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
В Госсовете Татарстана предложили пересмотреть статус ветерана боевых действий

В Госсовете Татарстана предложили пересмотреть статус ветерана боевых действий

27 февраля 2026
Ахметов призвал аграриев Дрожжановского района уделять внимание масличным культурам

Ахметов призвал аграриев Дрожжановского района уделять внимание масличным культурам

27 февраля 2026