Аксаков рассказал о новых правилах выдачи микрозаймов онлайн

Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков сообщил «Татар-информу», что с 1 марта микрофинансовые организации лишатся возможности оформлять онлайн-займы исключительно по серии и номеру паспорта без дополнительных механизмов идентификации заемщика.

«Для дистанционного оформления микрокредита потребуется, помимо паспорта, пройти идентификацию через Единую биометрическую систему (ЕБС). При очном оформлении займа паспорта будет достаточно. С марта этого года мера станет обязательной для микрофинансовых компаний, а через год – для микрокредитных компаний, то есть охватит уже все МФО», – сказал депутат.

Он добавил, что подключение к системе для МФО затратно, поэтому Банк России сейчас оценивает возможность смягчения требований, чтобы избежать перетока клиентов к нелегальным кредиторам.

«Идентификация с помощью биометрии призвана искоренить схему кредитного мошенничества с паспортом, когда аферисты использовали украденные паспортные данные для оформления займов на чужие имена без дополнительного подтверждения личности», – заключил Аксаков.